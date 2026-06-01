Il portiere e capitano del Milan, Mike Maignan, sta considerando di lasciare il club in estate. La decisione arriva in un momento di cambiamenti nel team, legati a una rivoluzione avviata dal proprietario. La possibile partenza di Maignan si aggiunge a quella di altri giocatori, tra cui il centravanti, che potrebbe lasciare la squadra. La situazione si inserisce in un contesto di ristrutturazione della rosa, con decisioni ancora da definire nei prossimi mesi.

Il portiere francese Mike Maignan valuta il proprio futuro al Milan dopo il ribaltone societario di RedBird. L'ingaggio da 5 milioni e le sirene della Premier League aprono il caso a Milanello. La drastica ristrutturazione aziendale avviata dal proprietario del Milan, Gerry Cardinale, rischia di innescare una vera e propria fuga dei senatori da Milanello. Se la volontà di addio espressa da Rafael Leão appare ormai tracciata e la permanenza di Adrien Rabiot è fortemente legata alle sirene del Napoli, nelle ultime ore è emerso un nuovo, clamoroso punto interrogativo: il futuro dell'estremo difensore Mike Maignan. Alla base dei dubbi di Maignan vi è il totale azzeramento della precedente area tecnica. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Non solo Leão, trema il Milan: anche Maignan potrebbe salutare tutti in estate

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