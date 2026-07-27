Macerata si conferma la provincia più sportiva delle Marche, battendo Ancona. La sua posizione è dovuta principalmente alla pallavolo, settore in cui ha ottenuto risultati significativi. La provincia si è distinta anche l’anno scorso nella classifica del Sole 24 Ore sull’indice di sportività, che analizza 107 province. Fermo si trova invece in fondo alla graduatoria, al 63° posto.

Ancona, 27 luglio 2026 – Macerata è la provincia più sportiva delle Marche. Lo è grazie soprattutto alla pallavolo, ma non solo. Una conferma, per la provincia patria della Lube volley, che anche l’anno scorso brillò più di tutte le altre nella c lassifica del Sole 24 Ore sull’indice di sportività (sono state analizzate 107 province ). Quest’anno, in testa alla graduatoria nazionale c’è Milano, che scavalca Treno (ora seconda) e sopravanza anche Bolzano (terza). Quanto alle Marche, dicevamo, Macerata batte tutti con un brillante 19° posto e stacca Ancona che si piazza 38esima, Pesaro-Urbino (42esima), Ascoli Piceno (53esima) e infine Fermo, che chiude al 63° posto, perdendo sei posizioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Macerata è la provincia più sportiva delle Marche e doppia Ancona. Male Fermo: è solo 63esima

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