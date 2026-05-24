Inizia la comunicazione dei primi dati sull’affluenza alle elezioni comunali 2026 nelle Marche, con 27 comuni coinvolti. Le urne sono state aperte in diverse località della regione e i risultati preliminari indicano i numeri di partecipazione dei cittadini al voto. Le informazioni riguardano le città di Macerata, Fermo, San Benedetto e Senigallia, con aggiornamenti in tempo reale sulla partecipazione degli elettori.

Ancona, maggio 2026 – Stanno per essere diffusi i primi dati sull’ affluenza del voto per le elezioni amministrative nelle Marche dove 27 Comuni sono chiamati alla elezioni dei nuovi sindaci e consigli comunali. Per un totale di 221.401 elettori. Le rilevazioni dell’affluenza, comunicate da Eligendo, cominciano ora con il dato delle 12. I prossimi appuntamenti sono sono alle 19 e alle 23 di oggi e poi alle 15 di domani per il dato definitivo. L’importanza del voto nelle Marche. Dove si vota nelle Marche. Sono 4 i Comuni con più di 15mila abitanti. Dove potrebbe esserci il ballottaggio. Come si vota nei Comuni con più di 15mila abitanti. Come si vota nei Comuni con meno di 15mila abitanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Affluenza a Macerata, Fermo, San Benedetto e Senigallia: i dati in diretta delle elezioni comunali 2026 nelle Marche

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Comunali thrilling nelle Marche: il sogno del poker nelle grandi città (Macerata, Fermo, San Benedetto e Senigallia)A Macerata, Fermo, San Benedetto e Senigallia, i candidati sono in corsa per conquistare le rispettive poltrone di sindaco.

Elezioni comunali 2026 in Toscana: affluenza, dati e notizie in direttaLe elezioni comunali 2026 in Toscana sono iniziate oggi alle 7 e si concluderanno alle 23.

Temi più discussi: Marche, elezioni amministrative: i 27 comuni al voto; Elezioni amministrative nelle Marche: la mappa del voto tra grandi sfide e realtà locali; Dove andare al mare nelle Marche con i bambini: le 20 spiagge Bandiera Blu del 2026; Al voto! Macerata riparte da 5. Obiettivo: dimenticare le Regionali sperando in un'alta affluenza.

Affluenza a Macerata, Fermo, San Benedetto e Senigallia: i dati in diretta delle elezioni comunali 2026 nelle MarcheAncona, maggio 2026 – Stanno per essere diffusi i primi dati sull’affluenza del voto per le elezioni amministrative nelle Marche dove 27 Comuni sono chiamati alla elezioni dei nuovi sindaci e consigli ... ilrestodelcarlino.it

Macerata, Fermo, San Benedetto e Senigallia scelgono i sindaci: al voto il 24 e 25 maggio, ballottaggi 7 e 8 giugnoMacerata, Fermo, ma anche Senigallia e San Benedetto: si vota il 24 e 25 maggio con eventuali ballottaggi il 7 e 8 giugno. Il ministro dell’interno Matteo Piantedosi ha informato il Consiglio dei ... corriereadriatico.it