Tra Fermo e Macerata, i Vigili del Fuoco hanno effettuato 75 interventi a causa di allagamenti. Le zone più colpite sono state alcune aree residenziali e strade principali che sono state bloccate dall'acqua. I soccorritori sono intervenuti per liberare le strade e rimuovere detriti, utilizzando pompe e mezzi di sollevamento. Le operazioni sono state coordinate per garantire la sicurezza e permettere il passaggio di mezzi di emergenza.

Quali zone di Fermo e Macerata sono state colpite dagli allagamenti?. Come hanno agito i soccorsi per liberare le strade bloccate?. Perché la provincia di Fermo ha registrato il doppio degli interventi?. Dove consultare i radar meteorologici per monitorare i prossimi picchi?.? In Breve Fermo registra 50 interventi mentre Macerata ne conta circa 25.. Mercoledì 03 giugno 2026 la perturbazione causa caduta rami e allagamenti locali.. Interventi concentrati su ostacoli stradali e locali interrati nelle due province.. Monitoraggio continuo tramite radar e satelliti per prevenire nuove criticità meteo.. Maltempo nelle Marche: circa 75 interventi dei Vigili del Fuoco tra Fermo e Macerata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marche, 75 interventi dei Vigili del Fuoco tra Fermo e Macerata

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