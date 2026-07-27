Sono iniziati oggi i lavori per rimuovere la passerella ciclopedonale crollata vicino al ponte tra Maccastorna e Crotta d'Adda. Operai sono sul posto per sgomberare l’area e mettere in sicurezza la zona. La passerella, parte del progetto VenTo, è crollata senza causare feriti. La rimozione è in corso e proseguirà nelle prossime ore. Nessuna altra struttura è stata coinvolta.

Maccastorna (Lodi), 27 luglio 2026 – Sono partite oggi, lunedì 27 luglio 2026, le operazioni di rimozione della passerella ciclopedonale della VenTo crollata accanto al ponte tra Maccastorna e Crotta d'Adda. Dopo mesi di attesa, mezzi e operai sono entrati in azione, per avviare uno degli interventi più attesi sul tratto dell'Adda, con l'obiettivo di eliminare ciò che resta della struttura collassata e mettere definitivamente in sicurezza l'area. https:www.ilgiorno.itlodicronacapasserella-quarto-crollo-era-unopera-24e12fc2 La prima giornata di lavori è stata dedicata all'allestimento del cantiere e alle opere preliminari, con la predisposizione delle misure di sicurezza e dei ponteggi necessari per consentire lo smontaggio delle tre campate ancora presenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Maccastorna, passerella ciclopedonale crollata: operai al lavoro per sgombrare l’area e la messa in sicurezza

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