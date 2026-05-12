Piazza Cittadella operai al lavoro per sgombrare l’area

Nella mattinata del 12 maggio, alcune persone che si trovavano nei pressi di Palazzo Farnese hanno notato operai al lavoro in piazza Cittadella. Secondo le testimonianze raccolte, le attività sembrano riguardare lo sgombero dell’area da parte di Gps-Piacenza Parcheggi. Non sono stati forniti dettagli ufficiali, ma i lavori sono stati osservati mentre si svolgevano nella zona.

Gps-Piacenza Parcheggi sta sgombrando l’area di piazza Cittadella? Sembrerebbe di sì a giudicare dalle testimonianze di chi, nella giornata del 12 maggio, è passato davanti a Palazzo Farnese. Diversi operai sono stati avvistati in operazioni di smontaggio e sgombero di attrezzature varie presenti.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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