Al via i lavori per rimuovere la passerella VenTo crollata tra Maccastorna e Crotta d’Adda
Lunedì 27 luglio iniziano i lavori per rimuovere la passerella della ciclovia VenTo crollata tra Maccastorna e Crotta d’Adda. Le operazioni riguardano la demolizione della struttura danneggiata, situata vicino a un ponte sulla stessa tratta. La rimozione si svolgerà nelle successive settimane e coinvolgerà mezzi specializzati. Nessuna informazione è stata fornita sui tempi di completamento o sulle cause del cedimento.
Maccastorna (Lodi), 23 luglio 2026 – Prenderanno il via lunedì 27 luglio le operazioni di rimozione della passerella della ciclovia VenTo, crollata accanto al ponte tra Maccastorna e Crotta d'Adda. Il cronoprogramma, definito dalla Provincia di Lodi insieme agli enti coinvolti, prevede la conclusione dei lavori entro venerdì 7 agosto, salvo imprevisti. Per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza, le Province di Lodi e Cremona emetteranno le ordinanze che istituiranno il senso unico alternato sul ponte. Le fasi dell’intervento. L'intervento sarà preceduto dalla consegna del piano di sicurezza e dalla predisposizione del cantiere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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