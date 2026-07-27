macabra scoperta a sarzana trovato il corpo senza vita di un uomo

Sarzana (La Spezia), 27 luglio 2026 – Macabra scoperta stamani a Sarzana, è stato ritrovato il corpo senza vita di un uomo nei pressi di Villa Ollandini. A scoprire il cadavere, intorno alle 09:30, due tecnici comunali che hanno notato un corpo immobile in un’area periferica del parco pubblico. I tecnici hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con la Pubblica assistenza di Sarzana. Ma i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. La polizia di Stato si è occupata del riconoscimento della vittima. Dai primi riscontri si tratterebbe di un uomo di 54 anni senza fissa dimora. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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