Scoperta choc lungo la strada trovato il corpo senza vita di un 26enne

Notizia in breve

Alle prime ore del mattino, alcuni passanti hanno trovato un giovane di 26 anni riverso a terra tra via De Gasperi e via Pergolesi. La chiamata di emergenza ha segnalato la presenza del corpo senza vita. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire le cause della morte.