Scoperta choc lungo la strada trovato il corpo senza vita di un 26enne

Da anconatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle prime ore del mattino, alcuni passanti hanno trovato un giovane di 26 anni riverso a terra tra via De Gasperi e via Pergolesi. La chiamata di emergenza ha segnalato la presenza del corpo senza vita. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire le cause della morte.

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ANCONA – La tragica scoperta, effettuata da alcuni passanti, poco dopo le 8. La chiamata al numero di emergenza ha riferito del corpo di un giovane steso a terra, nella zona tra via De Gasperi e via Pergolesi. Il personale sanitario della Croce Rossa – giunto sul posto insieme alle volanti – ha. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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