Nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 5 giugno, un corpo senza vita è stato trovato in una casa abbandonata a Grosseto. La polizia è intervenuta sul posto e ha avviato le indagini. La vittima, di cui non sono state rese note le generalità, giaceva all’interno dell’edificio. La scena è stata sequestrata per gli accertamenti. Non sono stati forniti dettagli sulle cause del decesso.

Grosseto, 5 giugno 2026 – Macabra scoperta nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 5 giugno, a Grosseto. Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto all’interno di una vecchia abitazione abbandonata in via Aurelia Nord, un immobile dichiarato inagibile da tempo a causa delle sue precarie condizioni strutturali. L’allarme e il difficile intervento. I carabinieri intervenuti hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco di Grosseto per poter accedere ai locali in sicurezza. Date le condizioni fortemente compromesse dell’edificio, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire d’urgenza con il supporto di un’autoscala e altri mezzi attrezzati per gli interventi su strutture pericolanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Trovato corpo senza vita di un uomo, macabra scoperta nella casa abbandonata

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Trovato morto in casa e sbranato dai cani

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