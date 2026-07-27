La diramazione di Cologno Monzese sulla linea 2 della metropolitana sarà chiusa per tutto il mese di agosto. Durante questo periodo, i treni non circoleranno e verranno sostituiti da servizi bus. La chiusura riguarda tutte le corse sulla tratta interessata, con variazioni nel servizio previste per garantire il trasporto dei passeggeri. La sospensione si inserisce in un programma di lavori volto a migliorare l’accessibilità e i servizi della linea.

Cologno Monzese, 27 luglio 2026 – Procede l’estate di lavori per migliorare accessibilità e servizi della linea 2 della metropolitana. Oltre alla chiusura della stazione Crescenzago, dove si sta realizzando un nuovo ascensore, è all’orizzonte lo stop del traffico sulla diramazione di Cologno Monzese, dove è in programma una manutenzione straordinaria dei viadotti. Il ramo colognese della “verde” resterà fermo solo nella prima fase del cantiere, dal 1° al 30 agosto, con la chiusura ai treni fra Cologno Nord e Cascina Gobba. I convogli verranno sostituiti da bus. Dal 31 agosto sono previsti altri interventi, ma saranno sufficienti cambiamenti nella viabilità in superficie, senza conseguenze sul servizio della metropolitana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - M2: chiude per tutto agosto la diramazione di Cologno, treni sostituiti da bus

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