Lavori sulla Messina-Palermo treni sostituiti da bus
Nelle prossime settimane, tra fine maggio e giugno, la circolazione ferroviaria sulla linea tra Palermo e Messina subirà alcune modifiche nei fine settimana. Durante i giorni 23 e 24 maggio, 6 e 7 giugno, e domenica 21 giugno, i treni saranno soppressi e sostituiti con autobus tra le stazioni interessate. Questa pianificazione riguarda i tratti tra le stazioni di S. e altre località lungo il percorso. Le variazioni si rendono necessarie per consentire interventi di manutenzione programmata sulla linea.
Modifiche alla circolazione ferroviaria nei fine settimana 23-24 maggio, 6-7 giugno e domenica 21 giugno sulla linea Palermo-Messina, per consentire i lavori programmati fra le stazioni di S. Agata Militello e Tusa.Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Raddoppio ferroviario Palermo–Messina, completato lo scavo della prima canna della Galleria Cefalù
Sullo stesso argomento
Lavori sulla ferrovia Messina-Siracusa, alcuni treni saranno sostituiti da busModifiche alla circolazione ferroviaria nei fine settimana 16 e 17 maggio, 23 e 24 maggio e 30 e 31 maggio, sulla linea Messina-Catania-Siracusa, per...
Treni, quattro mesi di disagi sulle linee per Agrigento: servizi sostituiti da busQuattro mesi di modifiche alla circolazione ferroviaria per chi viaggia da e verso Agrigento.
Il Tar sblocca gli appalti del Cas sulla Palermo-Messina: al via lavori per 20 milioni di euro dlvr.it/TSdDXx x.com
Sbloccati dal Tar di Catania due appalti sulla sicurezza nell'autostrada Palermo-Messina gestita dal consorzio autostradale siciliano facebook
Il Tar sblocca gli appalti del Cas sulla Palermo-Messina: al via lavori per 20 milioni di euroIl Tar ha respinto i ricorsi presentati da diverse imprese sugli appalti di sicurezza e riqualificazione lungo l'A20 ... ilsicilia.it
Maxi tamponamento sulla Messina-Palermo, coinvolti 80 mezziPer il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it