Lavori sulla Messina-Palermo treni sostituiti da bus

Nelle prossime settimane, tra fine maggio e giugno, la circolazione ferroviaria sulla linea tra Palermo e Messina subirà alcune modifiche nei fine settimana. Durante i giorni 23 e 24 maggio, 6 e 7 giugno, e domenica 21 giugno, i treni saranno soppressi e sostituiti con autobus tra le stazioni interessate. Questa pianificazione riguarda i tratti tra le stazioni di S. e altre località lungo il percorso. Le variazioni si rendono necessarie per consentire interventi di manutenzione programmata sulla linea.

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