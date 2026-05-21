Lavori sulla Messina-Palermo treni sostituiti da bus

Da messinatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle prossime settimane, tra fine maggio e giugno, la circolazione ferroviaria sulla linea tra Palermo e Messina subirà alcune modifiche nei fine settimana. Durante i giorni 23 e 24 maggio, 6 e 7 giugno, e domenica 21 giugno, i treni saranno soppressi e sostituiti con autobus tra le stazioni interessate. Questa pianificazione riguarda i tratti tra le stazioni di S. e altre località lungo il percorso. Le variazioni si rendono necessarie per consentire interventi di manutenzione programmata sulla linea.

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Modifiche alla circolazione ferroviaria nei fine settimana 23-24 maggio, 6-7 giugno e domenica 21 giugno sulla linea Palermo-Messina, per consentire i lavori programmati fra le stazioni di S. Agata Militello e Tusa.Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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