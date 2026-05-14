Lavori sulla ferrovia Messina-Siracusa alcuni treni saranno sostituiti da bus

Da messinatoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei fine settimana del 16 e 17 maggio, 23 e 24 maggio e 30 e 31 maggio, sulla linea ferroviaria tra Messina e Siracusa sono previsti lavori che coinvolgeranno le stazioni di Acireale, Taormina-Giardini e Letojanni. Durante queste date, alcuni treni saranno sostituiti con autobus. Le modifiche riguardano la circolazione tra queste località, con variazioni che interesseranno i percorsi programmati in quei giorni. I dettagli specifici sui treni coinvolti sono stati comunicati alle autorità competenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Modifiche alla circolazione ferroviaria nei fine settimana 16 e 17 maggio, 23 e 24 maggio e 30 e 31 maggio, sulla linea Messina-Catania-Siracusa, per lavori programmati alla stazione di Acireale e fra le stazioni di Taormina-Giardini e Letojanni.Al fine di garantire la continuità del servizio e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Lavori sulla ferrovia, stop ai treni per due giorni tra Seveso, Meda e Camnago: i bus sostitutiviIl grosso dei lavori è riservato all’attivazione di un nuovo binario di circolazione, che sarò attivo a partire da lunedì 9 marzo.

Trenitalia: lavori sulla Messina-Catania-Siracusa, scatta il piano bus nei fine settimana di maggioModifiche alla circolazione ferroviaria nei fine settimana 16 e 17 maggio, 23 e 24 maggio e 30 e 31 maggio, sulla linea Messina-Catania-Siracusa, per...

Si parla di: Messina, Gioveni e Cacciotto: lavori di riqualificazione Via Gerobino Pilli Camaro San Paolo.

messina siracusa lavori sulla ferrovia messinaFerrovie, lavori sulla linea Messina-Catania-Siracusa: bus per garantire i collegamentiCambia nei fine settimana 16 e 17 maggio, 23 e 24 maggio e 30 e 31 maggio la circolazione ferroviaria sulla linea Messina-Catania-Siracusa. Le modifiche si rendono necessarie per via di lavori program ... siracusaoggi.it

messina siracusa lavori sulla ferrovia messinaTrenitalia: lavori sulla Messina-Catania-Siracusa, scatta il piano bus nei fine settimana di maggioInterventi tecnici alla stazione di Acireale e nella tratta Taormina-Letojanni comporteranno modifiche alla circolazione ferroviaria per tre weekend consecutivi a partire dal prossimo ... gazzettadelsud.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web