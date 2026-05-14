Lavori sulla ferrovia Messina-Siracusa alcuni treni saranno sostituiti da bus

Nei fine settimana del 16 e 17 maggio, 23 e 24 maggio e 30 e 31 maggio, sulla linea ferroviaria tra Messina e Siracusa sono previsti lavori che coinvolgeranno le stazioni di Acireale, Taormina-Giardini e Letojanni. Durante queste date, alcuni treni saranno sostituiti con autobus. Le modifiche riguardano la circolazione tra queste località, con variazioni che interesseranno i percorsi programmati in quei giorni. I dettagli specifici sui treni coinvolti sono stati comunicati alle autorità competenti.

Modifiche alla circolazione ferroviaria nei fine settimana 16 e 17 maggio, 23 e 24 maggio e 30 e 31 maggio, sulla linea Messina-Catania-Siracusa, per lavori programmati alla stazione di Acireale e fra le stazioni di Taormina-Giardini e Letojanni.Al fine di garantire la continuità del servizio e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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