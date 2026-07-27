L’Ulisse di Nolan è un eroe irrisolto La scelta migliore è rileggere Omero

Al Guardian, i giornalisti hanno espresso entusiasmo per il film di Nolan, inserendolo nella loro classifica degli incassi. La redazione ha mostrato un forte interesse nei confronti del regista, associandolo a una linea culturale progressista. La notizia si concentra sull’accoglienza della pellicola e sulla reazione dei commentatori, senza approfondire analisi o opinioni personali.

Al Guardian non stavano più nella pelle. Non appena hanno scorso la classifica degli incassi dei film, i giornalisti dello storico quotidiano progressista britannico sono corsi ad arruolare Christopher Nolan nel loro esercito woke impegnato da anni nella più feroce guerra culturale. E hanno sfoderato un titolo tonitruante: «Diventare progressisti rende ricchi: perché le campagne d’odio di destra non influiscono sul botteghino». Sommario: «Dopo una reazione negativa online, alimentata da pregiudizi e guidata da Elon Musk, The Odyssey ha registrato un weekend da record: l’ennesimo esempio di un attacco mirato che non ha funzionato».? Contenuto riservato agli abbonati. 🔗 Leggi su Laverita.info

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Odissea di Christopher Nolan: Il film più folle e immenso della storia

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