In un film di Christopher Nolan, la figura di Elena, descritta come “dalle bianche braccia” ma con pelle scura, rappresenta una deviazione rispetto alle tradizionali raffigurazioni. La scena ha suscitato commenti critici, tra cui quelli di Valerio Caprara, che definisce questa scelta una “deviazione woke”. Tuttavia, l’autore del commento riconosce che nel film ci sono elementi più approfonditi e di qualità superiore rispetto a questa rappresentazione.

La bella Elena «dalle bianche braccia» ha la pelle scura. È certo una deviazione woke, come lamenta Valerio Caprara, senza però farne un dramma, dal momento che anche per lui in Odissea di Christopher Nolan c’è di più e di meglio. Per la stessa ragione non credo si possa liquidare il film con la formula pilatesca usata da Francesco Piccolo: «una cazzata», ma anche «bellissimo». Le due definizioni si escludono a vicenda. E io scelgo la seconda per una ragione ben precisa, del tutto soggettiva e forse anche arbitraria sul piano interpretativo. Molto si regge, infatti, su un particolare, su un frammento di sceneggiatura, a cui nessuno finora ha dato molta importanza. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - L’Ulisse di Nolan, una frase rivela l’eroe «vichiano»

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ODYSSEY di Christopher Nolan... non me la racconta GIUSTA!

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