Su e giù per il Mediterraneo e non solo come Ulisse di Nolan e quello di Omero Dove andare in vacanza sulle orme de L' Odissea

C i siamo quasi. I l 16 luglio Christopher Nolan arriverà nelle sale cinematografiche con la sua Odissea, il più celebre viaggio mai raccontato nella storia che diventa un kolossal senza precedenti. Da Troia a Itaca, in un lungo pellegrinare attraverso il Mediterraneo, le peripezie di Ulisse possono diventare fonte di ispirazione per le nostre vacanze estive. Dalle location del film ai i luoghi omerici rintracciati dagli storici. Prepariamoci a partite seguendo le orme di una delle più grandi epopee della letteratura mondiale e di un film che si preannuncia epico. “Odissea” di Christopher Nolan, il viaggio epico. La featurette X Leggi anche › L”Odissea” di Christopher Nolan è già un capolavoro. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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Odissea di Nolan: Analisi Storica (Ultimo Trailer)

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Temi più discussi: Nolan nella parte di Omero. Critici in estasi all’anteprima della sua Odissea; Odissea - MYmovies; Focus indaga sulla vera storia di Ulisse con due docufilm; Si riapre la caccia alla patria di Ulisse.

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Nolan come Dante e Joyce con la sua Odissea. Ecco perché il viaggio di Ulisse è quello dell’intera umanitàIl film di Christopher Nolan su Odissea esce il 16 luglio. Leggi l'articolo per capire perché questo poema antico rimane il DNA narrativo della civiltà occidentale. famigliacristiana.it