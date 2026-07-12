Su e giù per il Mediterraneo e non solo come Ulisse di Nolan e quello di Omero Dove andare in vacanza sulle orme de L' Odissea

Da iodonna.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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C i siamo quasi. I l 16 luglio Christopher Nolan arriverà nelle sale cinematografiche con la sua Odissea, il più celebre viaggio mai raccontato nella storia che diventa un kolossal senza precedenti. Da Troia a Itaca, in un lungo pellegrinare attraverso il Mediterraneo, le peripezie di Ulisse possono diventare fonte di ispirazione per le nostre vacanze estive. Dalle location del film ai i luoghi omerici rintracciati dagli storici. Prepariamoci a partite seguendo le orme di una delle più grandi epopee della letteratura mondiale e di un film che si preannuncia epico. “Odissea” di Christopher Nolan, il viaggio epico. La featurette X Leggi anche › L”Odissea” di Christopher Nolan è già un capolavoro. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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Odissea di Nolan: Analisi Storica (Ultimo Trailer)

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