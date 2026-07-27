In Ucraina, si discute il ruolo del voto come elemento di partecipazione politica. La questione si concentra sulla differenza tra cittadini che scelgono di votare e chi invece si astiene, con attenzione alle implicazioni legali e sociali di questa distinzione. La discussione riguarda anche le conseguenze di non partecipare alle elezioni e le modalità di esercizio del diritto di voto in relazione alle norme vigenti. La situazione evidenzia il dibattito sulla rappresentanza e l’efficacia delle istituzioni democratiche nel paese.

Firenze, 27 luglio 2026 – In un Paese in cui si dedicano migliaia di pagine alla pubblicistica resistenziale - ogni anfratto partigiano degli ultimi 80 anni è stato dragato e raccontato e trasformato in pièce teatrale - c’è chi si indigna perché l’Unione Europea vuole ancora aiutare, sostenere e supportare un popolo aggredito da invasori stranieri (e tanti saluti a Bella Ciao). Per questo ha fatto bene Schlein a ribadire, in un’intervista al Foglio dei giorni scorsi, che in politica estera l'Ucraina va aiutata anche con le armi perché "è impensabile che qualcuno, in Europa, possa credere di riscrivere i confini con l'uso della forza”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Ucraina.

© Lanazione.it - L'Ucraina e il discrimine fra voto e non voto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

L'Ucraina e il discrimine fra voto e non voto

Notizie e thread social correlati

"Il voto e l'impegno: a 80 anni dal primo voto delle donne"A circa 80 anni dalla loro prima partecipazione alle urne, le donne italiane ricordano quel momento storico tra marzo e aprile del 1946, quando...

Legge elettorale, le opposizioni si aggrappano al voto segreto: l’emendamento sulle preferenze non passa per un votoL’emendamento proposto dalle opposizioni, che prevedeva un sistema misto di capilista bloccati e preferenze, è stato respinto dall’aula attraverso un...

Si parla di: Le contraddizioni nel campo largo. Conte e la retorica del pacifismo.

Intensificare la controffensiva. Chi è il generale Drapatyi, nuovo capo delle forze armate in UcrainaRimosso (dopo giorni di proteste) il generale Syrskyi, che rivendica sotto il suo comando di aver liberato 700 Km2 di territorio, Zelensky nomina ... huffingtonpost.it

Ucraina: natalità ai minimi, e la popolazione si dimezzaGuerra, emigrazione e calo delle nascite stanno generando un'ecatombe demografica in Ucraina. E la crisi continuerà anche a conflitto finito. panorama.it