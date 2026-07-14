L’emendamento proposto dalle opposizioni, che prevedeva un sistema misto di capilista bloccati e preferenze, è stato respinto dall’aula attraverso un voto segreto. La proposta, firmata da un gruppo di partiti di centrodestra e moderati, mirava a modificare la legge elettorale. La richiesta di voto segreto è stata bocciata e l’emendamento non è passato.

L’Aula ha bocciato a scrutinio segreto, richiesto dalle opposizioni, l’emendamento a prima firma FdI, Noi moderati e Udc che mirava ad introdurre un sistema misto di capilista bloccati e preferenze nella riforma della legge elettorale del centrodestra. I relatori di maggioranza hanno dato parere favorevole, così come il governo. Sull’emendamento avevano annunciato il voto favorevole anche Lega e Forza Italia, nonostante non abbiano sottoscritto l’emendamento. A favore si erano espressi anche i deputati di Futuro Nazionale, mentre le opposizioni hanno duramente criticato il testo e annunciato il voto contrario. La giornata è stata complicata e dibattuta, con le opposizioni sulla barricate a gridare allo scempio della Costituzione mentre la maggioranza si è confermata compatta. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Legge elettorale, le opposizioni si aggrappano al voto segreto: l’emendamento sulle preferenze non passa per un voto

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