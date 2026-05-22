Il voto e l' impegno | a 80 anni dal primo voto delle donne

A circa 80 anni dalla loro prima partecipazione alle urne, le donne italiane ricordano quel momento storico tra marzo e aprile del 1946, quando votarono per la prima volta nelle elezioni amministrative. Si trattò di un passaggio fondamentale, che segnò l’ingresso ufficiale delle donne nel diritto di voto nel Paese. In quella occasione, furono chiamate alle urne per scegliere i rappresentanti locali, segnando un passo decisivo verso il riconoscimento dei loro diritti politici.

Tra il marzo e l’aprile del 1946 le donne italiane esercitarono per la prima volta il diritto di voto, in occasione delle elezioni amministrative.L’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Parma sta conducendo una ricerca sulle donne candidate ed elette in quella tornata. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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10 MARZO 1946 - 2026: 80 ANNI DI VOTO ALLE DONNE

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