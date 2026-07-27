L' Ucraina attacca navi iraniane nel Caspio Ira di Teheran risposta imprevedibile e di Mosca

Da ilmessaggero.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Ucraina ha condotto un attacco contro navi iraniane nel Mar Caspio, rivendicandone il coinvolgimento nel trasporto di materiale militare tra Russia e Iran. La mossa ha provocato reazioni di Teheran, che ha parlato di una risposta imprevedibile, e di Mosca, coinvolta nel conflitto. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità dell’attacco o sul numero di navi coinvolte. La notizia si inserisce in un quadro di crescenti tensioni tra i paesi coinvolti nel conflitto e nelle rotte marittime della regione.

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La guerra tra Russia e Ucraina si allarga fino al Mar Caspio e apre un nuovo fronte di tensione con l’Iran. Kiev ha rivendicato un attacco a lungo raggio contro alcune imbarcazioni che, secondo Zelensky, erano utilizzate per trasportare materiale militare tra Russia e Iran. Tra gli obiettivi colpiti ci sarebbe stata anche una nave da guerra. Teheran sostiene invece che l’attacco abbia centrato una nave commerciale iraniana, provocando un’esplosione nella quale è morto un marinaio e un altro membro dell’equipaggio è rimasto ferito. Il governo iraniano ha definito l’operazione un «atto di aggressione» e ha convocato il rappresentante diplomatico ucraino per protestare formalmente. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Deadly Ukrainian attack on Iranian vessel 'cannot go unanswered,' Tehran says

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