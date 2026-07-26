Ucraina | Colpite nel Caspio navi con armi per Teheran
Lunedì, il presidente ucraino ha dichiarato che alcune navi cariche di armi destinate a Teheran sono state colpite nel Mar Caspio. Secondo quanto riferito, si tratterebbe di cargo appartenenti a una cosiddetta “flotta ombra” ritenuta collegata a Mosca. L’annuncio arriva in un momento di tensione crescente tra le parti coinvolte. Nessuna conferma ufficiale è stata rilasciata riguardo all’incidente.
L’annuncio di Zelensky, sarebbero dei cargo della “flotta ombra” che proverebbero ancora di più il coinvolgimento di Mosca. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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Russia-Iran arms corridor in the Caspian Sea is disrupted; another ship carrying weapons sinks
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