Lu santo jullare Francesco l’eterna tradizione del giullare che parla all’oggi

Due giullari si sono incontrati a San Giovanni Bianco per discutere di Dio, coinvolgendo il pubblico in una riflessione sull’uomo. La conversazione ha collegato il passato e il presente, evidenziando come le figure tradizionali possano offrire spunti di riflessione sull’attualità. L’evento ha mantenuto il tema della tradizione del giullare, con un focus sulla relazione tra divinità e umanità, attraverso un dialogo che unisce elementi storici e contemporanei.

San Giovanni Bianco. L’incontro di due giullari che, parlando di Dio, parlano all’uomo, diventato strumento e soggetto centrale allo stesso tempo, che ritrova nel passato la bussola per una profonda riflessione sull’oggi. Un confronto con il passato che parla però alla contemporaneità è quello oggetto di “Lu santu jullare Francesco”, monologo teatrale diretto ed interpretato da Christian Poggioni, domenica 26 luglio, alla Casa di Arlecchino ad Oneta di San Giovanni Bianco, tra le iniziative del Festival Le vie della commedia, ideato dal Polo Culturale Mercatorum e Priula insieme ai comuni di Camerata Cornello, Dossena e San Giovanni Bianco, organizzato da Associazione Culturale InAtto e inserito all’interno del festival deSidera. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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