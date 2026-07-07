Domani sera alle 21.30, al Castello Malatestiano di Gatteo, si terrà una rappresentazione teatrale. L’attore Ugo Dighero interpreterà ‘Lu Santo Jullare Francesco’, uno spettacolo scritto da Dario Fo. L’evento fa parte della rassegna “Attori al Castello”, in programma nella località. La rappresentazione è prevista nel contesto della programmazione culturale locale e si svolge all’interno di uno spazio aperto al pubblico.

Attori al Castello torna protagonista domani sera alle 21.30 a Gatteo. Il Castello Malatestiano di Gatteo ospita un nuovo appuntamento della rassegna Elsinore. Ugo Dighero (nella foto) porta in scena ‘ Lu Santo Jullare Francesco ’, uno dei testi più intensi e significativi di Dario Fo e Franca Rame. La regia è di Giorgio Gallione. Lo spettacolo è una fabulazione sulla vita di San Francesco d’Assisi, costruita da Dario Fo intrecciando leggende popolari, testi canonici del Trecento e documenti storici emersi negli ultimi decenni. Attraverso il virtuosistico linguaggio del grammelot e le forme narrative rese celebri da ‘Mistero Buffo’, il... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ugo Dighero porta in scena ‘Lu Santo Jullare Francesco’ di Dario Fo

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Dighero porta in scena San Francesco

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