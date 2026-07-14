Apre domani Lu Santo jullare Francesco

Da lanazione.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domani apre a Empoli uno spettacolo intitolato “Lu Santo jullare Francesco”. La rappresentazione è una narrazione sulla vita del santo di Assisi, realizzata con uno stile che richiama il teatro di Mistero Buffo, utilizzando il grammelot, un linguaggio teatrale fatto di suoni e parole inventate. Lo spettacolo si propone di riproporre in modo teatrale e stilizzato la figura del santo.

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EMPOLI Una fabulazione sulla vita del santo di Assisi che riprende gli stili e le forme del narrare del mitico Mistero Buffo nel teatralissimo linguaggio del grammelot. Ecco “ Lu Santo jullare Francesco “, che domani alle 21.30 al Torrione di Santa Brigida a Empoli andrà in scena nell’ambito del ricco cartellone di eventi “Uno spettacolo di estate“ promosso dal Comune. Sul palco Ugo Dighero su testo di Dario Fo, con adattamento e regia di Giorgio Gallione (coproduzione Teatro Stabile di Genova, CMC Nidodiragno), lo spettacolo è a cura di Giallo Mare Minimal Teatro. Lavorando su leggende popolari, testi canonici del Trecento e documenti emersi negli ultimi decenni, il Premio Nobel costruisce una narrazione potente, giocosa e certamente non agiografica del “Giullare di Dio“, come San Francesco amava definirsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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