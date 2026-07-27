L'oroscopo di martedì 28 luglio 2026 di Ginny | Capricorno e Ariete dicono proprio tutto quello che pensano!

Martedì 28 luglio 2026, Luna e Mercurio si trovano in opposizione, spingendo le persone a parlare molto e a esprimere tutto ciò che pensano. Tra i segni, il Capricorno si distingue come il più fortunato, mentre la Bilancia risulta essere quella meno fortunata. Queste posizioni planetarie influenzano il modo in cui si comunica e si percepiscono le situazioni durante la giornata.

Nell'oroscopo di martedì 28 luglio 2026 attenzione alle parole: l'opposizione di Luna e Mercurio ci spinge a parlare, anche troppo! Il segno fortunato è il Capricorno mentre il segno sfortunato è la Bilancia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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