L'oroscopo di martedì 21 luglio 2026 | Ariete e Capricorno vorrebbero spegnere il telefono

Martedì 21 luglio 2026, l’oroscopo indica che Ariete e Capricorno preferirebbero spegnere i telefoni. Il giorno seguente, il quarto di Luna crescente in Bilancia si presenta come una fase impegnativa, caratterizzata da tensioni e desiderio di cambiare direzione. Non sono segnalate altre variazioni significative o eventi specifici legati a questa fase lunare.

Quarto di Luna crescente (in Bilancia) impegnativo martedì 20 luglio 2026: tra le tensioni e la voglia di voltare pagina!. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Oroscopo di Martedì 7 Luglio 2026 | Amore, Lavoro e Fortuna per Tutti i Segni Zodiacali

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