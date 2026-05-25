Oroscopo martedì 26 maggio 2026 di Ginny | Ariete e Capricorno hanno l'ansia da prestazione

Martedì 26 maggio 2026, Luna e Venere si sono scontrate nel cielo, creando tensioni tra i segni dell'Ariete e del Capricorno. Entrambi i segni si sono mostrati particolarmente ansiosi e in difficoltà nel trovare equilibrio. L’energia planetaria ha influenzato le emozioni, portando a una sensazione di agitazione e di difficoltà nel mantenere la calma. Nessun evento esterno è stato segnalato, solo gli effetti delle posizioni planetarie di quel giorno.

Luna e Venere si scontrano e si azzuffano nell'oroscopo di martedì 26 maggio 2026: così Ariete e Capricorno faticano a trovare pace e armonia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Oroscopo 2026, la classifica dei segni più fortunati dell'anno

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