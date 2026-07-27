Le donne giapponesi hanno un'aspettativa di vita media di oltre 87 anni, la più alta al mondo, con un aumento di 0,20 anni rispetto all'anno precedente. Gli uomini hanno un'aspettativa di vita di circa 81 anni e 4 mesi, con un incremento di 0,25 anni. I dati sono stati rilevati dal Ministero che ha analizzato le variazioni annuali di longevità in Giappone.

Secondo l'analisi del Ministero, l'aspettativa di vita media delle donne nipponiche è peraltro salita di 0,20 anni, raggiungendo 87,33 anni, mentre quella degli uomini è cresciuta di 0,25 anni, arrivando a 81,35 anni. Nella classifica femminile mondiale, il Giappone è pertanto al primo posto seguita da Corea del Sud (86,6 anni) e Spagna (86,53). Tra gli uomini, il primato spetta invece alla Svezia, con un'aspettativa di 82,52 anni, prima della Svizzera (82,4) e dell'Italia (81,74). L'aumento della speranza di vita riscontrato in Giappone risulta legato al calo della mortalità per alcune forme di tumore e per le malattie cardiache. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Longevità, donne giapponesi al primo posto nel mondo con un'aspettativa di vita di oltre 87 anni. Che cosa c'è dietro questo primato

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