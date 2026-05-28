Vincenzo d' Angelo e il suo primato mondiale | ha operato un neonato con malformazione vascolare cerebrale nel suo primo giorno di vita

Un neurochirurgo ha eseguito con successo un intervento su un neonato con malformazione vascolare cerebrale nel suo primo giorno di vita. L'operazione è stata condotta in una struttura specializzata e rappresenta un record mondiale. Le comunità locali, tramite i rispettivi Club Rotary, hanno reso omaggio all’operatore, riconoscendo la sua competenza e il risultato raggiunto.

Le comunità di San Giovanni Rotondo e di San Severo, attraverso i rispettivi Club Rotary, rendono omaggio a un illustre cittadino, al primo neurochirurgo al mondo ad aver eseguito con successo un intervento chirurgico su un bambino con malformazione vascolare cerebrale nel suo primo giorno di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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