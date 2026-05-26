A Reggio Calabria, la svolta politica si è concretizzata con un cambio di amministrazione che ha portato a una maggioranza di destra. Nel corso degli ultimi dodici anni, la città è stata guidata da un sindaco di centrosinistra, con un breve periodo di commissariamento prefettizio di due anni. Ora, la nuova amministrazione ha ottenuto il sostegno di forze di destra, segnando un passaggio netto rispetto al passato. La campagna elettorale ha coinvolto figure come Peppe e Ciccio, nomi popolari legati alla scena locale.

Da Peppe a Ciccio. Nel mezzo, 2 anni di commissariamento prefettizio e 12 anni di Giuseppe Falcomatà. Che non è il Peppe (Scopelliti, ndr) da cui il centrodestra è partito per arrivare a “Ciccio”, il nuovo sindaco di Reggio Calabria. In un pomeriggio la città dello Stretto è tornata indietro di 20 anni. Almeno politicamente, con una destra che riconquista Palazzo San Giorgio dopo aver rievocato (senza mai ammetterlo) per tutta la campagna elettorale quel “modello Reggio” che, nel 2012, ha portato prima allo scioglimento per mafia e poi a un piano di rientro “lacrime e sangue”. Scrutinate tutte le 196 sezioni, il dato definitivo delle... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Da Falcomatà a Cannizzaro, Reggio Calabria svolta a destra. Gli errori e i 12 anni di amministrazione di centrosinistra: cosa c’è dietro questo risultato

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Cannizzaro e Forza Italia. Dieci passi e una città che aspetta. Un programma che unisce centrodestra

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