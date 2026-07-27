Il gip ha confermato l’arresto in carcere per un 26enne tunisino accusato dell’omicidio di un giornalista sportivo di 53 anni. L’indagato è stato accusato di aver commesso il delitto con l’aggravante della crudeltà e di aver successivamente soppresso il cadavere. La decisione si basa su elementi emersi durante le indagini, che hanno portato alla convalida dell’arresto. Il procedimento giudiziario prosegue con l’eventuale convalida dell’accusa e l’avvio del processo.

Omicidio volontario con l'aggravante della crudeltà e soppressione di cadavere. Sono i capisaldi su cui si fonda la decisione del gip Giandomenico D'Agostino di confermare l'arresto in carcere per Ridha Ramohuni, il 26enne tunisino accusato dell'assassinio del giornalista sportivo 53enne Luigi “Luca” Esposito. L'interrogatorio di questa mattina nel carcere di Fuorni, durato meno di un'ora, è sostanzialmente servito a confermare quanto l'indagato aveva già ammesso subito dopo l'arresto di venerdì notte. Avrebbe ucciso Luca Esposito perchè non sopportava le proposte sessuali della sua vittima e perchè i... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - L'omicidio di Luca Esposito, convalidato l'arresto del 26enne Ridha Ramohuni: aggravante della crudeltà e soppressione di cadavere

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Luca Esposito ucciso a Eboli, oggi il tunisino dal giudice: «Ci distoglieva dalla fede»

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Chi è Ridha Rahmouni, il tunisino accusato dell’omicidio del giornalista Luca Esposito. «Aveva un obbligo di rimpatrio». Ira di SalviniUn tunisino di 26 anni è stato identificato come l’accusato dell’omicidio del giornalista italiano.

Temi più discussi: Morte Luca Esposito, domani prevista l'udienza di convalida del fermo del killer; La morte del giornalista Luca Esposito: confessa un 26enne, era in un casolare abbandonato; Giornalista ucciso a Eboli: sommozzatori cercano l'arma, tanti misteri; Il giornalista Luca Esposito ucciso e dato alle fiamme nel Salernitano.

Il #giornalista ucciso e bruciato ad #Eboli. Resta in carcere Ridha Rahmounim, accusato dell'uccisione di Luigi Luca Esposito. Il gip conferma il quadro accusatorio: omicidio volontario aggravato da crudeltà e premeditazione e soppressione di cadavere. x.com

Luca Esposito, la svolta sull'omicidio: fermato un sospettato per la morte del giornalista. Il giallo sugli ultimi minuti: Perché lo ha bruciato vivo reddit

Morte Luca Esposito, conclusa udienza convalida fermo: Aspetti da approfondireNel carcere di Salerno, questa mattina, Ridha Rahmounim, 26enne accusato della morte del giornalista sportivo, è comparso davanti al gip. Secondo l'accusa, l'indagato, irregolare sul territorio nazion ... tg24.sky.it

Omicidio Luca Esposito, l’assassino: Volevo fermare la prostituzione, è contro la religioneL’ipotesi degli investigatori: il viaggio a Eboli per un appuntamento di natura sessuale. La ricostruzione dopo l’interrogatorio del giovane 26enne extracomunitario. Avrebbe ucciso il giornalista spor ... fanpage.it