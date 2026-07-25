Chi è Ridha Rahmouni il tunisino accusato dell’omicidio del giornalista Luca Esposito Aveva un obbligo di rimpatrio Ira di Salvini

Un tunisino di 26 anni è stato identificato come l’accusato dell’omicidio del giornalista italiano. Era destinatario di un ordine di rimpatrio, che avrebbe dovuto essere eseguito, ma non è chiaro se fosse stato effettivamente rimpatriato. Il sospettato, secondo le autorità, avrebbe agito in relazione al delitto, anche se i dettagli sulle circostanze non sono stati divulgati. La vicenda ha suscitato reazioni politiche, con esponenti che hanno espresso disappunto per la gestione della situazione.

Ridha Rahmouni è il 26enne presunto assassino del giornalista Luigi “Luca” Esposito. L’uomo, tunisino, era destinatario di un obbligo di rimpatrio che avrebbe dovuto essere eseguito. Si faceva chiamare anche Ahmed. Secondo quanto apprende Ansa, era censito nella banca dati delle forze di polizia anche con un “alias”, ovvero altri nomi. A Ridha furono fatti i rilievi segnaletici il 13 agosto 2023 al centro di permanenza temporanea di Lampedusa e poi, il 16 ottobre successivo dalla Questura di Savona. Il 13 dicembre 2024 la Questura di Salerno gli negò il permesso di soggiorno. Sotto un’altra identità ha a suo carico una denuncia per occupazione abusiva di una casa ad Altavilla Silentina, nel Salernitano, ed è stato fotosegnalato dai carabinieri di Eboli. 🔗 Leggi su Open.online

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Si parla di: L'assassino di Luca Esposito aveva obbligo di rimpatrio, permesso di soggiorno negato nel 2024.

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