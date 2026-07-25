Omicidio Esposito chi è il killer Ridha Rahmoumi | tunisino clandestino 26enne con lui oggetti del giornalista
Le forze dell'ordine hanno arrestato un uomo di 26 anni, cittadino tunisino senza permesso di soggiorno, ritenuto coinvolto nell’omicidio di un giornalista. L’arresto è avvenuto in un casolare abbandonato nel territorio di Eboli. Durante l’intervento, sono stati trovati oggetti appartenenti alla vittima. La polizia ha confermato che l’uomo è stato identificato come il sospettato principale nel caso.
La svolta nelle indagini è arrivata nelle ultime ore, quando i militari dell'Arma hanno rintracciato e bloccato il giovane all'interno di un casolare diruto nel territorio di Eboli. L'uomo, un nordafricano di 26 anni, è stato ammanettato e condotto in caserma Si stringe il cerchio sull'omicid. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Delitto Esposito, la fuga finisce dopo due giorni: fermato un 26enne tunisino accusato dell’omicidio del giornalista
Luca Esposito, fermato il presunto killer del giornalista trovato carbonizzato: è un 26enne ed era nascosto in un casolare abbandonatoUn uomo di 26 anni è stato arrestato come sospetto responsabile dell'omicidio di un giornalista di 53 anni, trovato carbonizzato in un terreno di...
Temi più discussi: Giornalista ucciso a Eboli, forse era vivo quando gli hanno dato fuoco; Omicidio Esposito, conclusa l'autopsia sul corpo del giornalista; Il giornalista Luca Esposito ucciso e dato alle fiamme nel Salernitano; Luca Esposito trovato carbonizzato: fermato un sospettato per l'omicidio del giornalista. Era nascosto in un casolare.
***Omicidio Esposito, l’autopsia conferma: picchiato e bruciato vivo. Indagini su movente personale Contorni sempre più drammatici per la morte di Luca (Luigi) Esposito, 53 anni, giornalista sportivo il cui corpo carbonizzato è stato trovato domenica in un terre facebook
#LucaEsposito è stato trovato morto e carbonizzato nelle campagne di Eboli; la Tac ha escluso ferite da arma da fuoco e rilevato fratture compatibili con un pestaggio. L’autopsia dovrà chiarire la dinamica dell’omicidio. x.com
Omicidio Luca Esposito, ecco chi è l’uomo arrestato per l’omicidioDrammatici sviluppi nell'indagine sull'omicidio del giornalista Luca Esposito. Nella notte le forze dell'ordine hanno tratto in arresto un extracomunitario ... infocilento.it
Luca Esposito giornalista ucciso a Eboli, fermato un uomo di 26 anni: era nascosto in un casolare abbandonatoIl blitz è scattato nella nottata di ieri, in un casolare abbandonato nei pressi del luogo in cui è stato ritrovato il corpo carbonizzato di Luigi Luca ... ilmattino.it
Oggi - Cinema all'ora del thè - Il segreto dei suoi occhi reddit