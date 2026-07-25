Le forze dell'ordine hanno arrestato un uomo di 26 anni, cittadino tunisino senza permesso di soggiorno, ritenuto coinvolto nell’omicidio di un giornalista. L’arresto è avvenuto in un casolare abbandonato nel territorio di Eboli. Durante l’intervento, sono stati trovati oggetti appartenenti alla vittima. La polizia ha confermato che l’uomo è stato identificato come il sospettato principale nel caso.

La svolta nelle indagini è arrivata nelle ultime ore, quando i militari dell'Arma hanno rintracciato e bloccato il giovane all'interno di un casolare diruto nel territorio di Eboli. L'uomo, un nordafricano di 26 anni, è stato ammanettato e condotto in caserma Si stringe il cerchio sull'omicid. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Omicidio Esposito, chi è il killer Ridha Rahmoumi: tunisino clandestino 26enne, con lui oggetti del giornalista

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