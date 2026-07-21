Sfiora i 12 milioni di incassi l’Odissea di Nolan | film tecnicamente perfetto ma non rivoluzionario

Notizia in breve

Il film di Nolan ha incassato quasi 12 milioni di euro, risultando tecnicamente impeccabile ma senza innovazioni significative. In Italia, l’interesse per l’Odissea si è ridotto, anche tra i giovani, a causa della scarsa presenza di mitologia nelle scuole. Negli ultimi anni, il racconto mitologico è stato sostituito dal mainstream dei supereroi Marvel, che ha ridefinito l’immaginario collettivo.