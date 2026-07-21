Sfiora i 12 milioni di incassi l’Odissea di Nolan | film tecnicamente perfetto ma non rivoluzionario

Da ilfattoquotidiano.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il film di Nolan ha incassato quasi 12 milioni di euro, risultando tecnicamente impeccabile ma senza innovazioni significative. In Italia, l’interesse per l’Odissea si è ridotto, anche tra i giovani, a causa della scarsa presenza di mitologia nelle scuole. Negli ultimi anni, il racconto mitologico è stato sostituito dal mainstream dei supereroi Marvel, che ha ridefinito l’immaginario collettivo.

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Viviamo in tempi dove l’Epica scompare sempre di più dalle scuole, persino in Italia sono molti i millennial asciutti sull’argomento Odissea. Volenti o nolenti tocca ammettere che negli ultimissimi anni la mitologia l’ha riscritta per i nuovi immaginari il mainstream di casa Marvel con i suoi supereroi. Il sacro fuoco dei Miti omerici cambia con i tempi, se regge ce lo dirà il futuro, intanto il passato ci prova che dopo 2800 anni si parla ancora di questa storia. Chissà se tra 2000 si continuerà a parlare di Spider-Man. In qualche modo, però, rispetto a pochi decenni fa, sembrerebbe piuttosto inclinata la memoria su Omero. La misura di una rinascita potrebbe offrircela The Odyssey, il nuovo gigantesco film di Christopher Nolan. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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