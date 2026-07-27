L’Odissea di Nolan è anche la nostra

Un film di Christopher Nolan, ispirato all'Odissea di Omero, è stato presentato in anteprima. La pellicola ripercorre il viaggio di un protagonista che affronta sfide e pericoli, richiamando le avventure di Ulisse. La narrazione mette in evidenza temi di perdita, fragilità e ricerca di senso, attraverso immagini e sequenze che richiamano il poema antico. La produzione ha suscitato attenzione per il suo approccio visivo e narrativo.

Articolo. Dal mito di Ulisse alla fragilità del presente: Christopher Nolan trasforma il poema di Omero in una riflessione sulla perdita dell’umanità, sulla responsabilità e sul prezzo della vittoria «O dissea», il nuovo e straordinario film di Christopher Nolan, in sala in queste settimane e già al centro del dibattito come pochi altri titoli recenti, è il naturale proseguimento del discorso che il regista aveva iniziato con «Oppenheimer». La chiave è racchiusa in una frase che ritorna più volte nel film del 2023: «Now I am become Death, the destroyer of worlds» («Ora sono diventato Morte, il distruttore di mondi»). Attribuita a Robert... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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LODISSEA DI NOLAN: perché tutti stanno sbagliando

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Temi più discussi: Cinema: L’Odissea di Nolan. Una potente regia visionaria che valorizza e profana il poema omerico; Ho visto l’Odissea di Nolan, sono soddisfatto ma mi resta un po’ di amaro; L'Odissea è nei cinema: l'epica cinematografica di Nolan fra trionfo visivo e codici universali; L’Odissea di Christopher Nolan, storia di un eterno ritorno a sé stessi.

Altro che Nolan, andate a vedere l'Odissea del vicepremier Tajani e del Governo direttamente sul suo profilo social. Dopo 4 anni di Governo, Tajani ci avverte che sta andando a Palazzo Chigi da Meloni e che lo slogan sarà meno tasse. Da 4 anni sono al Go x.com

Un uomo semplice: Emily Wilson su L'Odissea di Christopher Nolan nella London Review of Books reddit

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L'Odissea di Nolan piratata su X, 3 milioni di visualizzazioniAGI - Una storia di marinai, sirene e peripezie in giro per il modo è approdata nella grotta più pericolosa per un' opera: quella dello streaming illegale. Una copia pirata di L'Odissea è stata infa ... msn.com