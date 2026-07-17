Odissea di Nolan epico anche nel box office il debutto supera Oppenheimer
Epico anche nel box office. “The Odyssey”, “Odissea”, si candida a essere uno dei maggiori successi cinematografici dell’anno. Al debutto, giovedì 16 luglio, nelle sale italiane il kolossal di Christopher Nolan conquista il pubblico piazzando un risultato concreto al botteghino. Secondo i dati diffusi da Cinetel nella giornata d’esordio, la pellicola che si basa sull’omonimo poema epico di Omero e ha come interpreti principali Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya e Charlize Theron ha raccolto 2.182.762 milioni di euro, richiamando in sala oltre 273 mila spettatori (273.090). Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anne Hathaway (@annehathaway) Odissea supera Oppenheimer. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Odissea, lepico film di Nolan domina il box office italiano: 2,18 milioni di euro
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