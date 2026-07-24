Le prime proiezioni riservate ai membri dell'Academy accendono l'entusiasmo attorno a Odissea. Secondo diversi votanti, il kolossal di Christopher Nolan è già il film da battere nella corsa agli Oscar 2027. La corsa agli Oscar 2027 potrebbe aver già trovato il suo principale favorito. Dopo aver infranto il record personale di Christopher Nolan con un debutto globale da 264 milioni di dollari, Odissea ha iniziato ufficialmente la sua campagna verso gli Academy Awards con le prime proiezioni dedicate ai membri dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences. E, almeno per il momento, le reazioni sembrano confermare l'entusiasmo che accompagna il film fin dalla sua uscita. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Odissea conquista già gli Oscar, l'Academy: "Nolan è il regista definitivo della nostra epoca"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Christopher Nolan: biografia, film, Oscar, moglie, età e carriera del regista di OdisseaChristopher Nolan, regista noto per aver rivoluzionato il cinema di Hollywood, ha diretto film che si distinguono per trame complesse e strutture non...

Il limite di Odissea? Il Nolan narratore vuole vincere sul Nolan registaDopo mesi di annunci e anticipazioni, il nuovo film di Christopher Nolan è stato distribuito nelle sale cinematografiche.

Temi più discussi: L’Odissea conquista il box office italiano: 10 milioni di euro in 4 giorni; L’Odissea di Nolan conquista Como: tutto esaurito per la versione in inglese e successo di vendita nel weekend; Odissea, Christopher Nolan alla conquista del tempo. Di Gian Luca Pisacane; L’Odissea di Nolan conquista il Box Office.

Odissea conquista i primi votanti degli Oscar: Christopher Nolan è il regista della nostra epocaLe prime proiezioni di Odissea riservate ai membri dell'Academy scatenano l'entusiasmo: Nolan viene definito il regista della nostra epoca, mentre Matt Damon entra già nella conversazione per l'Osca ... msn.com

La Sicilia riscopre l'Odissea al cinema: il film di Christopher Nolan conquista il pubblico dell'Isola dedalomultimedia.org/sezioni/cinema… x.com

Odissea è già il favorito agli Oscar? Quante statuette può vincere e chi può batterloOdissea di Nolan è già tra i favoriti agli Oscar 2027: quante nomination può ottenere e quali film possono contendergli il Miglior film ... bestmovie.it