Un uomo senza fissa dimora ha aperto il fuoco all’interno di un supermercato a San Vincenzo. Prima ha molestato alcuni clienti, poi ha minacciato i vigili con un coltello di grosse dimensioni. Durante l’intervento delle forze dell’ordine, l’individuo ha sparato contro il personale di sicurezza. Nessuno è rimasto ferito gravemente. La polizia ha sequestrato l’arma e ha arrestato l’uomo sul posto.

San Vincenzo (Livorno), 27 luglio 2026 – Sembrava un normale intervento per riportare alla calma una persona senza fissa dimora che disturbava i clienti del supermercato. Invece, in pochi minuti lo scenario è cambiato completamente. Domenica pomeriggio al supermercato Unicoop Etruria di San Vincenzo affollato di clienti: un uomo, senza fissa dimora, ha tirato fuori un grosso coltello spaventando molte persone. Gli agenti della polizia municipale di San Vincenzo, allertati dai cittadini, hanno cercato di calmare l’uomo, portandolo fuori dal negozio, ma a un certo punto ci sarebbe stata una nuova reazione violenta con il coltello e uno dei due operatori ha estratto la pistola e fatto fuoco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lo sparo contro il clohard. Prima le molestie ai clienti, poi le minacce ai vigili: “Aveva un grosso coltello”

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