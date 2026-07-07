«Ho sentito gridare “aiuto, aiuto”. Era la voce di una donna, sembrava disperata». È notte fonda quando Luca Nef, venuto dalla Svizzera in Val Seriana per passare qualche notte all’agriturismo Ca’ Fenile di Alzano Lombardo, sente urla strazianti provenire dall’appartamento dei proprietari, Massimo Rizzi e Daniela Zambonelli. Sente, ma non capisce. A gridare è la donna, svegliata di soprassalto nel cuore della notte da tre rapinatori incappucciati. «Poco dopo — aggiunge il turista — ho sentito anche le urla di un uomo. Poi, un rumore strano, come se qualcuno stesse tagliando il legno con un’accetta». Mentre parla, Nef realizza a poco a poco.... 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - La rapina a Ca' Fenile, le minacce dei banditi ai titolari: «Vi ammazziamo le figlie». Poi, il pestaggio. L'ospite: «Ho sentito le urla, credevo fosse un sogno»

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Alzano Lombardo, rapina all'agriturismo Cà Fenile: tre banditi incappucciati picchiano il titolare e scappano con i soldiTra le 2 e le 3 di notte tra domenica e lunedì, tre uomini incappucciati sono entrati nell’agriturismo Cà Fenile, in via Brumano, ad Alzano Lombardo.

Rapina all’agriturismo Cà Fenile ad Alzano: titolare aggredito da tre banditi in fuga con denaro e orologiTre uomini con il volto coperto sono entrati nell’agriturismo Cà Fenile nella notte tra domenica e lunedì, poco prima delle 3.

Temi più discussi: Rapina all'agriturismo Cà Fenile ad Alzano: titolare aggredito da tre banditi in fuga con denaro e orologi; Alzano Lombardo, rapina all'agriturismo Cà Fenile: tre banditi incappucciati picchiano il titolare e scappano con soldi e Rolex; Rapina all’agriturismo Cà Fenile ad Alzano, il proprietario picchiato da tre banditi: bottino da 50 mila euro; Violenta rapina in agriturismo: titolare in ospedale per le botte dei banditi. Malviventi in fuga con 50mila euro.

Rapina all'agriturismo Cà Fenile, pestato il titolare: banda fugge con soldi e Rolex x.com

La rapina a Ca' Fenile, le minacce dei banditi ai titolari: Vi ammazziamo le figlie. Poi, il pestaggio. L'ospite: Ho sentito le urla, credevo fosse un sognoChoc ad Alzano Lombardo, solidarietà dal sindaco Bertocchi a Massimo Rizzi. I malviventi, con accento dell'Est e passamontagna, gli hanno rotto due costole. Sono entrati da una finestra e fuggiti con ... bergamo.corriere.it

Rapina all’agriturismo Cà Fenile ad Alzano, il proprietario picchiato da tre banditi: bottino da 50 mila euroL’assalto poco prima delle 3 ad Alzano Lombardo tra domenica e lunedì. I malviventi, incappucciati, sono fuggiti con denaro e orologi. L’imprenditore, 47 anni, è stato medicato in ospedale e dimesso. ecodibergamo.it