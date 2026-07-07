La rapina a Ca' Fenile le minacce dei banditi ai titolari | Vi ammazziamo le figlie Poi il pestaggio L' ospite | Ho sentito le urla credevo fosse un sogno

Da bergamo.corriere.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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«Ho sentito gridare “aiuto, aiuto”. Era la voce di una donna, sembrava disperata». È notte fonda quando Luca Nef, venuto dalla Svizzera in Val Seriana per passare qualche notte all’agriturismo Ca’ Fenile di Alzano Lombardo, sente urla strazianti provenire dall’appartamento dei proprietari, Massimo Rizzi e Daniela Zambonelli. Sente, ma non capisce. A gridare è la donna, svegliata di soprassalto nel cuore della notte da tre rapinatori incappucciati. «Poco dopo — aggiunge il turista — ho sentito anche le urla di un uomo. Poi, un rumore strano, come se qualcuno stesse tagliando il legno con un’accetta». Mentre parla, Nef realizza a poco a poco.... 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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© Bergamo.corriere.it - La rapina a Ca' Fenile, le minacce dei banditi ai titolari: «Vi ammazziamo le figlie». Poi, il pestaggio. L'ospite: «Ho sentito le urla, credevo fosse un sogno»
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