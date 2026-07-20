Le aziende statunitensi specializzate in intelligenza artificiale, tra cui OpenAI e Anthropic, aumentano gli investimenti nella sicurezza dei dirigenti. Le minacce e le aggressioni contro i vertici di queste società sono in crescita. Per tutelare i propri rappresentanti, le compagnie destinano risorse sempre maggiori alla protezione personale e alla prevenzione di attacchi. La tendenza si evidenzia in un contesto di crescenti rischi legati alle attività nel settore dell'IA.

Le società statunitensi che sviluppano alcuni dei sistemi di intelligenza artificiale di maggior successo, come OpenAI e Anthropic, stanno spendendo sempre più denaro per la protezione dei loro dirigenti da minacce e aggressioni. La crescente ostilità nei confronti delle loro attività, sia per l’impatto sul lavoro sia sull’ambiente, ha reso più frequenti le intimidazioni online e gli episodi di violenza fisica. Il 15 aprile scorso un uomo era riuscito a entrare nella sede di Anthropic a San Francisco (California) e aveva consegnato una busta, dicendo che era indirizzata a uno dei dirigenti della società famosa per il suo chatbot Claude. Aveva aggiunto che il dirigente rischiava di essere ucciso e che per questo voleva avvertirlo in anticipo. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le minacce contro le aziende di AI sono in aumento

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Facing Todays Cyber Threat Landscape: Turning Threat Intel into Action

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