Il salto in lungo è una delle pochissime discipline che mantiene inviolata la propria barriera umana: i mitologici nove metri. Potremmo quasi osare nel dire che sia l’ultimo muro antropologico a essere rimasto in piedi nel panorama dell’atletica, dopo il crollo delle due ore in maratona. Il record del mondo è il leggendario 8.95, firmato dallo statunitense Mike Powell il 30 agosto 1991 nella memorabile gara di Tokyo contro Carl Lewis, che si arrese con 8.87 (terza prestazione all-time). Quel giorno si superò la pietra miliare che corrisponde all’8.90 di Bob Beamon, siglato in altitudine a Città del Messico nel 1968: tre americani davanti a tutti nelle liste mondiali di sempre, a precedere il sovietico Robert Emmiyan (8. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Lo scossone di Tentoglou, una misura (quasi) da passato e il muro antropologico dei 9 metri. L’Italia ha il Campione del Mondo, Inzoli giovane rampante

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