miltiadis tentoglou pesca una misura pazza dopo 17 anni e spaventa il mondo serie da brividi furlani osserva

Notizia in breve

Miltiadis Tentoglou ha stabilito un nuovo record nel salto in lungo durante i Campionati Greci di atletica, dopo 17 anni. La sua misura ha sorpreso gli spettatori e ha suscitato scalpore nel mondo dell’atletica. La gara si è svolta nella seconda giornata e ha visto Tentoglou compiere un salto eccezionale, che ha fatto parlare di sé. La performance ha attirato l’attenzione degli osservatori, tra cui un dirigente presente alla manifestazione.