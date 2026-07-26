Miltiadis Tentoglou pesca una misura pazza dopo 17 anni e spaventa il mondo Serie da brividi Furlani osserva
Miltiadis Tentoglou ha stabilito un nuovo record nel salto in lungo durante i Campionati Greci di atletica, dopo 17 anni. La sua misura ha sorpreso gli spettatori e ha suscitato scalpore nel mondo dell’atletica. La gara si è svolta nella seconda giornata e ha visto Tentoglou compiere un salto eccezionale, che ha fatto parlare di sé. La performance ha attirato l’attenzione degli osservatori, tra cui un dirigente presente alla manifestazione.
Miltiadis Tentoglou ha illuminato la scena con una meravigliosa serie nella gara di salto in lungo che ha animato la seconda giornata dei Campionati Greci di atletica. Il Campione Olimpico di Parigi 2024 si è presentato ben agguerrito a Volos e ha spedito un chiaro messaggio all’intera concorrenza mondiale: 8.52 metri al primo balzo, 8.66 al secondo tentativo ma con vento oltre il limite consentito per ratificare le prestazioni (2,7 ms a favore), 8.66 regolare al terzo affondo e 8.64 in chiusura. Show di rara bellezza per uno dei lunghisti più vincenti dell’ultimo decennio, che ha migliorato di un centimetro il proprio primato personale e ha eguagliato il record nazionale, che appartiene a Louis Tsatoumas dal 2007. 🔗 Leggi su Oasport.it
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