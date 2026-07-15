saraboyukov spaventa il mondo del salto in lungo con una misura magica furlani e tentoglou osservano

Notizia in breve

Bozhidar Saraboyukov ha stabilito un nuovo record personale nel salto in lungo durante il Memorial Yordanka Arizanova a Plovdiv, con una misura che ha sorpreso gli spettatori. Furlani e Tentoglou, atleti di punta in questa disciplina, hanno assistito alla performance. La gara si è svolta ieri sera e ha visto il giovane atleta raggiungere una distanza che ha attirato l’attenzione internazionale. Nessun dettaglio sui risultati finali o sulle altre misure effettuate.