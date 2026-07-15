Saraboyukov spaventa il mondo del salto in lungo con una misura magica Furlani e Tentoglou osservano
Bozhidar Saraboyukov ha stabilito un nuovo record personale nel salto in lungo durante il Memorial Yordanka Arizanova a Plovdiv, con una misura che ha sorpreso gli spettatori. Furlani e Tentoglou, atleti di punta in questa disciplina, hanno assistito alla performance. La gara si è svolta ieri sera e ha visto il giovane atleta raggiungere una distanza che ha attirato l’attenzione internazionale. Nessun dettaglio sui risultati finali o sulle altre misure effettuate.
Bozhidar Saraboyukov ha piazzato la fiammata a effetto in occasione del Memorial Yordanka Arizanova, andato in scena ieri sera a Plovdiv (Bulgaria): si trattava di un meeting di terza fascia, ma il quasi 22enne (spegnerà le candeline il prossimo 6 agosto) è riuscito a portarlo in auge in virtù di una portentosa prestazione firmata nel salto in lungo. Il bulgaro è volato a 8.49 metri, sostenuto da un vento a favore di 1,3 ms, in occasione dell’ultimo tentativo, acme di una serie di notevole spessore tecnico (8.37, 8.25, 8.30, 8.02, 8.36). Il bronzo iridato in sala e Campione d’Europa indoor ha risposto da lontano al superlativo volo del greco Miltiadis Tentoglou, autore della miglior prestazione mondiale stagionale venerdì scorso a Montecarlo, dove si spinse fino a 8. 🔗 Leggi su Oasport.it
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