Lo abbiamo trovato così Sindaco scomparso in Italia ora l’annuncio | un paese intero sotto shock

Un uomo scomparso da diversi giorni è stato trovato morto in un dirupo. Le ricerche, condotte con intensità, si sono concluse con il ritrovamento del corpo senza vita. Nessuna traccia di sopravvivenza è stata rilevata, e le operazioni di ricerca sono state interrotte. La notizia ha suscitato grande scalpore tra la popolazione locale. Le autorità hanno avviato le procedure per accertare le cause del decesso.

Si sono concluse nel modo più tragico le ricerche di un uomo scomparso da diversi giorni. Dopo un’intensa attività di ricerca, il corpo è stato individuato in fondo a un dirupo, ponendo fine alle speranze di ritrovarlo in vita. Il ritrovamento è avvenuto in un’area particolarmente impervia, rendendo complesse anche le operazioni di recupero della salma. Sul posto sono intervenute diverse squadre di soccorso, impegnate in un delicato intervento per raggiungere il punto in cui si trovava il corpo. La vittima è Franco Greco, ex sindaco di Savelli, piccolo comune della provincia di Crotone. Aveva 75 anni, era un insegnante in pensione e da anni era una figura molto conosciuta nel Crotonese, sia per la sua attività professionale sia per l’impegno nelle istituzioni locali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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