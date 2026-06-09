I ricercatori hanno annunciato che il corpo di un uomo scomparso lo scorso 18 maggio è stato trovato. La scomparsa riguarda un uomo di 54 anni che si era allontanato da Casa Santa, nel territorio di Erice. Le ricerche erano proseguite per diversi mesi senza esito fino a oggi. La scoperta è avvenuta in modo tragico, ma non sono stati forniti dettagli sulle modalità del ritrovamento o sulle circostanze.

Si sono concluse nel modo più tragico le ricerche di Vito Croce, il 54enne scomparso lo scorso 18 maggio dopo essersi allontanato da Casa Santa, nel territorio di Erice. Il suo corpo è stato ritrovato all’interno dell’automobile recuperata nelle acque del porto di Trapani. La scoperta è avvenuta durante un intervento dei vigili del fuoco nell’area del molo Ronciglio, dove il veicolo è stato individuato e successivamente riportato in superficie. All’interno dell’abitacolo è stato rinvenuto il cadavere dell’uomo, del quale non si avevano più notizie dalla notte della scomparsa. Le operazioni di recupero hanno richiesto l’impiego di diversi mezzi e squadre specializzate. Sul posto sono intervenuti i sommozzatori del nucleo di Palermo, il nucleo nautico, un’ autogru e le squadre della sede centrale dei vigili del fuoco di Trapani. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - “Lo abbiamo trovato così”. Scomparso da maggio in Italia, ora l’annuncio dei ricercatori

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