Il corpo senza vita di un uomo di 32 anni è stato trovato nella notte in Valdidentro, dopo che era stato segnalato come disperso nella zona del Monte Braulio. Le ricerche sono durate tutta la notte e si sono concluse con il ritrovamento, senza vita, dell’escursionista.

Si sono concluse con un esito drammatico le ricerche di un escursionista di 32 anni disperso in Valdidentro. Il corpo senza vita dell’uomo è stato trovato nella notte dopo l’allarme lanciato per il suo mancato rientro da un’escursione nella zona del Monte Braulio. La segnalazione era arrivata intorno alle 23.20, quando i soccorritori sono stati informati della scomparsa del giovane. Immediatamente sono state attivate le squadre di ricerca, impegnate per diverse ore in condizioni difficili a causa dell’ambiente montano. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Tirano, il Soccorso Alpino, la Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco, la Protezione civile e gli equipaggi degli elicotteri di AREU, coordinando le operazioni per individuare l’escursionista. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - “Trovato così”. Lo hanno cercato tutta la notte in Italia: ora l’annuncio shock

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