Tabilo ha vinto il primo set contro Tallon Griekspoor con il punteggio di 7-6 (3) al torneo di Washington. La partita è in corso e si sta giocando sul campo principale. Contestualmente, si sta svolgendo il derby tra Musetti e Arnaldi, con quest’ultimo in vantaggio di un set. L’evento si sta seguendo in diretta, con aggiornamenti che segnalano le fasi attuali dei match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.00 Alejandro Tabilo conquista con il punteggio di 7-6 (3) il primo set contro l’olandese Tallon Griekspoor. Al termine di questo match sarà la volta del derby azzurro tra Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi. Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi, valido per il primo turno dell’ATP500 di Washington. Sul cemento americano andrà in scena un derby, importante per entrambi i tennisti azzurri, in cerca di risposte. Musetti viene da un lungo periodo di inattività. Il toscano è stato costretto a saltare il Roland Garros e tutta la stagione sull’erba per via dell’infortunio al retto femorale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Musetti-Arnaldi, ATP Washington 2026 in DIRETTA: Tabilo avanti di un set, a seguire il derby azzurro

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Lorenzo Musetti vs Matteo Arnaldi / Washington R1 2026

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