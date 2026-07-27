LIVE Musetti-Arnaldi ATP Washington 2026 in DIRETTA | immediato derby azzurro

Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi si affrontano nel primo turno dell’ATP 500 di Washington. Il match tra i due tennisti italiani è in corso e viene trasmesso in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi, valido per il primo turno dell’ATP500 di Washington. Sul cemento americano andrà in scena un derby, importante per entrambi i tennisti azzurri, in cerca di risposte. Musetti viene da un lungo periodo di inattività. Il toscano è stato costretto a saltare il Roland Garros e tutta la stagione sull’erba per via dell’infortunio al retto femorale. Si è seguita poi la strada della cautela, per consentire a Lorenzo di recuperare al 100% e presentarsi al meglio in vista della trasferta nordamericana. Certo, non mancano i punti interrogativi su quale sarà la versione del classe 2002 in campo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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