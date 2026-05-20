LIVE Bolelli Vavassori-Doumbia Reboul ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | Luz e Matos avanti di un set a seguire in campo il doppio azzurro

Da oasport.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel torneo di Amburgo 2026, la coppia composta da Bolelli e Vavassori si sta affrontando con il duo Doumbia e Reboul, con quest’ultimo in campo in doppio. Attualmente, Luz e Matos guidano in vantaggio di un set, dopo aver vinto il primo per 6-4 contro gli avversari statunitensi e britannici. La partita è in corso e si attendono aggiornamenti sul punteggio e sull’andamento del doppio italiano.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.03 La coppia sudamericana conquista il primo set per 6-4 contro lo statunitense Christian Harrison e il britannico Neal Skupsi. Al termine di questo match scenderanno in campo Bolelli e Vavassori, opposti ai francesi Doumbia e Reboul. 15.12 Gli austriaci Erler e Miedler vincono al super tie-break la sfida che li vedeva opposti allo svedese Andre Goransson e allo statunitense Evan King: 6-7, 6-4, 10-8 il punteggio per i due connazionali. Programma iniziato con un’ora e mezza di ritardo a causa della pioggia sul Campo ‘M2’: tra pochi minuti sarà il turno del doppio brasiliano formato da Luz e Matos, che sfideranno lo statunitense Christian Harrison e il britannico Neal Skupsi, a seguire in campo la coppia azzurra e gli avversari transalpini. 🔗 Leggi su Oasport.it

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