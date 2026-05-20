LIVE Bolelli Vavassori-Doumbia Reboul ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | Luz e Matos avanti di un set a seguire in campo il doppio azzurro

Nel torneo di Amburgo 2026, la coppia composta da Bolelli e Vavassori si sta affrontando con il duo Doumbia e Reboul, con quest’ultimo in campo in doppio. Attualmente, Luz e Matos guidano in vantaggio di un set, dopo aver vinto il primo per 6-4 contro gli avversari statunitensi e britannici. La partita è in corso e si attendono aggiornamenti sul punteggio e sull’andamento del doppio italiano.

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