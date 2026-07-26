Al torneo ATP 500 di Washington, in programma dal 29 luglio al 2 agosto, si svolgerà subito un derby tra Musetti e Arnaldi. La competizione si disputa sul cemento statunitense e rappresenta l'inizio della stagione estiva sul circuito ATP. Il torneo si svolge nella capitale americana, con i giocatori che affrontano le prime sfide di una serie di eventi importanti. La partecipazione di entrambi i tennisti italiani è stata confermata fin dall'annuncio del programma.

L’attesa è finita: da domani al 2 agosto il circuito ATP si sposta a Washington, sede del tradizionale ATP 500 che inaugura la lunga stagione estiva sul cemento nordamericano. Un appuntamento di grande prestigio, destinato a rappresentare uno dei principali banchi di prova in vista degli US Open, ultimo Slam della stagione. L’Italia si presenta al via con due soli rappresentanti: Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi. Il sorteggio, però, non è stato benevolo, mettendo subito di fronte i due azzurri in un derby che garantirà fin dal primo turno l’eliminazione di uno dei due. Per Musetti si tratta soprattutto del ritorno alle competizioni dopo il lungo stop causato dalla lesione al retto femorale rimediata a maggio, infortunio che lo ha costretto a saltare sia il Roland Garros sia Wimbledon. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - ATP Washington 2026, subito derby Musetti-Arnaldi. Torneo di alto livello sul cemento americano

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